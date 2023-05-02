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+W защитили титул чемпионов FONBET MEDIA ELEAGUE

Турнир проходил с 28 по 30 апреля в Москве.
+W защитили титул чемпионов FONBET MEDIA ELEAGUE
02 мая 2023 17:28
автор: Сергей Иванов
автор фото: FONBET

В гранд-финале FONBET MEDIA ELEAGUE Команда W+ одолела 5KABANOV со счетом 2-0 и успешно защитила чемпионский титул.

За победу в финале +W получат чек на сумму в 420 тысяч рублей, проигравшие – 350 тысяч.

В составе команды победителей выступали Рустем «mou» Телепов. Артем «kisexd» Глебкин, Алексей «PCH3LK1N» Пчелкин, Роман «qsiff» Пикалов и Владислав «Vin Benzin» Носов.

MVP турнира стал «kisexd-», игрок команды +W. На его счету 164 убийства при 83 смертях и рейтингом KD 2.0.

Второй турнир FONBET MEDIA ELEAGUE проходил с 28 по 30 апреля на кибер-арене Colizeum в Москве. В турнире приняли участие восемь команд. Участники разыграли призовой фонд в размере 1,5 миллиона рублей.

источник: «Советский спорт»
+W защитили титул чемпионов FONBET MEDIA ELEAGUE
+W защитили титул чемпионов FONBET MEDIA ELEAGUE
Турнир проходил с 28 по 30 апреля в Москве.
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