+W защитили титул чемпионов FONBET MEDIA ELEAGUE

В гранд-финале FONBET MEDIA ELEAGUE Команда W+ одолела 5KABANOV со счетом 2-0 и успешно защитила чемпионский титул.

За победу в финале +W получат чек на сумму в 420 тысяч рублей, проигравшие – 350 тысяч.

В составе команды победителей выступали Рустем «mou» Телепов. Артем «kisexd» Глебкин, Алексей «PCH3LK1N» Пчелкин, Роман «qsiff» Пикалов и Владислав «Vin Benzin» Носов.

MVP турнира стал «kisexd-», игрок команды +W. На его счету 164 убийства при 83 смертях и рейтингом KD 2.0.

Второй турнир FONBET MEDIA ELEAGUE проходил с 28 по 30 апреля на кибер-арене Colizeum в Москве. В турнире приняли участие восемь команд. Участники разыграли призовой фонд в размере 1,5 миллиона рублей.