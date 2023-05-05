Футболистка «Орландо» Леру потребовала уменьшить себе грудь в игре FIFA 23

Нападающая «Орландо» Сидни Леру обратилась к разработчикам футбольного симулятора FIFA 23 с требованием уменьшить ей грудь в игре. Также спортсменку не устроил образ, который был прорисован.

«Они сделали повязку на голове, косу, татуировку на шее, слишком сильно выщипанные брови, и кто-то даже сделал меня с большой грудью. Сделайте ее чуть меньше, наденьте другую майку», - написала футболистка в социальных сетях.

По словам Леру, являющейся чемпионкой мира и олимпийских игр в 2016 году, она надеется, что сканировала свое тело не ради этого образа.