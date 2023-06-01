На «Играх будущего» предложили разрешить рекламу пива и букмекеров

Реклама пива и букмекерских контор может быть разрешена на «Играх будущего». Такое предложение высказано на заседании рабочей группы по развитию компьютерного спорта, которая создана при комитете Государственной Думы по спорту.

Рабочая группа также предложила упростить уплату налогов для организаторов турнира, а также возможность принудительного лицензирования иностранных компьютерных игр для обеспечения организации турнира.

Законопроект об «Играх будущего» был внесен на рассмотрение Госдумой 12 мая и в настоящее время готовится к первому чтению. Документ должен закрепить роль России как страны основателя нового международного спортивного соревнования.

«Игры будущего» состоятся в Казани в феврале 2024 года.