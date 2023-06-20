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HOLD S – победители третьего сезона FONBET MEDIA ELEAGUE

Призовой фонд турнира составил 2 млн рублей.
HOLD S – победители третьего сезона FONBET MEDIA ELEAGUE
20 июня 2023 12:11
автор: Сергей Иванов
автор фото: FONBET

В гранд-финале FONBET MEDIA ELEAGUE коллектив HOLD S одержал уверенную победу над командой wawa со счетом 2-0 (16-5, 16-5).

За победу в турнире HOLD S получили чек на сумму в 750 000 рублей. Команда wawa получила 450 000 рублей за второе место.

В составе победителей выступали Сергей «airscape» Марочкин, Артем «kisexd» Глебкин, Степан «scoffy_» Власенков, Виктория «Nordvi» Писарева и Василий «RuFree» Ширшов.

Лучшим игроком FONBET MEDIA ELEAGUE признан Сергей «airscape» Марочкин, который внес наибольший вклад в победу HOLD S в качестве капитана.

Напомним, что третий по счету турнир FONBET MEDIA ELEAGUE проходил с 12 по 18 июня. Общий призовой фонд турнира составил 2 млн рублей.

источник: «Советский спорт»
HOLD S – победители третьего сезона FONBET MEDIA ELEAGUE
HOLD S – победители третьего сезона FONBET MEDIA ELEAGUE
Призовой фонд турнира составил 2 млн рублей.
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