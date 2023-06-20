HOLD S – победители третьего сезона FONBET MEDIA ELEAGUE

В гранд-финале FONBET MEDIA ELEAGUE коллектив HOLD S одержал уверенную победу над командой wawa со счетом 2-0 (16-5, 16-5).

За победу в турнире HOLD S получили чек на сумму в 750 000 рублей. Команда wawa получила 450 000 рублей за второе место.

В составе победителей выступали Сергей «airscape» Марочкин, Артем «kisexd» Глебкин, Степан «scoffy_» Власенков, Виктория «Nordvi» Писарева и Василий «RuFree» Ширшов.

Лучшим игроком FONBET MEDIA ELEAGUE признан Сергей «airscape» Марочкин, который внес наибольший вклад в победу HOLD S в качестве капитана.

Напомним, что третий по счету турнир FONBET MEDIA ELEAGUE проходил с 12 по 18 июня. Общий призовой фонд турнира составил 2 млн рублей.