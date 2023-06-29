RAMZES666 опубликовал ролик с анонсом коллекции эксклюзивного мерча

Линейка одежды была создана в рамках тесного сотрудничества между Фонбет и киберспортсменом Романом Кушнарёвым, более известным под ником RAMZES666.

В коллекцию вошли худи, футболки и геймерские рукава. Дизайн линейки уникален и представляет собой симбиоз геймерской и уличной культур, дополненный отсылками к айтемам из Доты и современному искусству.

Главной отличительной особенностью коллекции стал тег, который RAMZES666 оставил на каждом худи. Данная механика позволила уйти от тиражности и превратить мерч в артефакт, ценный для каждого фаната вселенной Доты.

Напомним, что Роман RAMZES666 Кушнарёв является амбассадором букмекерской компании Фонбет. В ближайшее время Фонбет и RAMZES666 сделают еще один анонс.