ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

RAMZES666 опубликовал ролик с анонсом коллекции эксклюзивного мерча

RAMZES666 опубликовал ролик с анонсом коллекции эксклюзивного мерча
29 июня 2023 22:22
автор: Сергей Иванов
автор фото: БК Фонбет

Линейка одежды была создана в рамках тесного сотрудничества между Фонбет и киберспортсменом Романом Кушнарёвым, более известным под ником RAMZES666.

В коллекцию вошли худи, футболки и геймерские рукава. Дизайн линейки уникален и представляет собой симбиоз геймерской и уличной культур, дополненный отсылками к айтемам из Доты и современному искусству.

Главной отличительной особенностью коллекции стал тег, который RAMZES666 оставил на каждом худи. Данная механика позволила уйти от тиражности и превратить мерч в артефакт, ценный для каждого фаната вселенной Доты.

Напомним, что Роман RAMZES666 Кушнарёв является амбассадором букмекерской компании Фонбет. В ближайшее время Фонбет и RAMZES666 сделают еще один анонс.

источник: «Советский спорт»
HOLD S – победители третьего сезона FONBET MEDIA ELEAGUE
HOLD S – победители третьего сезона FONBET MEDIA ELEAGUE
Призовой фонд турнира составил 2 млн рублей.
20.06.2023 12:11
Киберспорт
автор: Сергей Иванов
Определился посев в сетке плей-офф FONBET MEDIA ELEAGUE
Определился посев в сетке плей-офф FONBET MEDIA ELEAGUE
16.06.2023 11:54
Киберспорт
автор: Сергей Иванов
Гром, mou и ub1que провели жеребьевку FONBET MEDIA ELEAGUE
Гром, mou и ub1que провели жеребьевку FONBET MEDIA ELEAGUE
Участники турнира разыграют призовой фонд в размере 2 миллионов рублей.
06.06.2023 17:25
Киберспорт
автор: Сергей Иванов
В Street Fighter 6 сыграли более 1 млн человек
С момента релиза прошло четыре дня.
05.06.2023 14:33
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
На «Играх Будущего» предложили разрешить рекламу пива и букмекеров
Предложение высказано участниками рабочей группы в комитете Госдумы по спорту
01.06.2023 15:04
Киберспорт
автор: Александр Евграфов
FONBET MEDIA ELEAGUE анонсирует третий турнир по CS:GO
FONBET MEDIA ELEAGUE анонсирует третий турнир по CS:GO
Турнир пройдет в два этапа с 12 по 18 июня в Москве. Участники поборются за призовой фонд в размере 2 миллионов рублей.
30.05.2023 18:06
Киберспорт
автор: Сергей Иванов
Вышел трейлер Mortal Kombat 1
Наступает новая эра.
18.05.2023 16:37
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
ForZe покинула BLAST.tv Paris Major 2023, уступив GamerLegion
Турнир проходит во Франции.
11.05.2023 15:58
Киберспорт
автор: Сергей Иванов
Valve объявила место проведения следующего The International
Турнир пройдет с 14 по 29 октября.
07.05.2023 17:24
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.