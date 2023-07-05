Фонбет и RAMZES проведут автограф-сессию в Москве

Автограф-сессия киберспортсмена Романа Кушнарёва пройдет 13 июля в 19:00 на кибер-арене Colizeum при поддержке БК Фонбет.

В рамках мероприятия, организованного Фонбет, болельщики смогут пообщаться с самым популярным дотером СНГ, взять автограф и сделать совместное фото. Кроме того, первые посетители получат фирменный мерч из рук киберспортсмена.

Ранее Фонбет и RAMZES представили совместную линейку одежды с фирменным тегом киберспортсмена.

Напомним, что Роман RAMZES666 Кушнарёв является амбассадором букмекерской компании Фонбет.