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ФОНБЕТ И RAMZES666 провели автограф-сессию в Москве

ФОНБЕТ И RAMZES666 провели автограф-сессию в Москве
14 июля 2023 17:51
автор: Сергей Иванов
автор фото: БК Фонбет

В четверг, 13 июля, при поддержке БК ФОНБЕТ состоялась автограф-сессия киберспортсмена Романа Кушнарева.

На протяжении трех часов амбассадор ФОНБЕТ отвечал на вопросы, раздавал автографы и фотографировался с фанатами. Посетить мероприятие мог любой желающий. К концу мероприятия RAMZES666 раздал более 500 автографов.

На мероприятии была представлена капсульная коллекция одежды, которую совместными усилиями создали RAMZES666 и ФОНБЕТ. Первые посетители автограф-сессии смогли получить мерч бесплатно.

Источник фото: БК Фонбет

источник: «Советский спорт»
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