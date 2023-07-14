ФОНБЕТ И RAMZES666 провели автограф-сессию в Москве

В четверг, 13 июля, при поддержке БК ФОНБЕТ состоялась автограф-сессия киберспортсмена Романа Кушнарева.

На протяжении трех часов амбассадор ФОНБЕТ отвечал на вопросы, раздавал автографы и фотографировался с фанатами. Посетить мероприятие мог любой желающий. К концу мероприятия RAMZES666 раздал более 500 автографов.

На мероприятии была представлена капсульная коллекция одежды, которую совместными усилиями создали RAMZES666 и ФОНБЕТ. Первые посетители автограф-сессии смогли получить мерч бесплатно.