Российская команда Team Spirit стала победителем турнира по Dota 2 в Эр-Рияде

Российские представители клуба Team Spirit одержали победу на турнире Riyadh Masters 2023 по Dota 2, который проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Отметим, что в финале киберспортивных соревнований россияне оказались сильнее команды Team Liquid из Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу клуба из России.

Победа в саудовском турнире принесла Team Spirit пять миллионов долларов.

Добавим, что общий призовой фонд Riyadh Masters 2023 года составил 15 миллионов долларов.