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Гром и EZH1K провели жеребьевку четвертого сезона FONBET MEDIA ELEAGUE

Турнир пройдет с 14 по 20 августа в Москве.
Гром и EZH1K провели жеребьевку четвертого сезона FONBET MEDIA ELEAGUE
04 августа 2023 11:51
автор: Сергей Иванов
автор фото: FONBET

Жеребьевка турнира состоялась 3 августа и была показана в прямом эфире на Twitch-канале FONBET MEDIA ELEAGUE.

Участников турнира разделили на четыре корзины в соответствии с игровыми навыками, из которых было сформировано шесть команд.

Полный ростер команд четвертого турнира FONBET MEDIA ELEAGUE:

• Никита «anastaze» Абрамкин, Тимур «pusha» Акаев, Валерия «Leron_Baron» Дроздова, Алмаз «almazer5» Асадуллин, Максим «Del1ght» Саенко

• Сергей «airscape» Марочкин, Артем «sstr1ct» Меснянкин; Виктория «nordvi» Писарева, Артем «kisexd» Глебкин; Вадим «karavay46» Караваев

• Рустем «mou» Телепов, Артем «ct0m» Максимов, Жанна «Juntella» Варламова, Дмитрий «ProbLeM» Мартынов, Алексей «PCH3LKIN» Пчёлкин

• Илья «fANDER» Багреев, Иван «freem4n» Клепко, Алина «linaONE» Клименко, Давид «dave» Терёшин, Сергей «des0ut» Григорян,

• Кирилл «poka» Старовойтов, Магомед «m4ga» Гаджиев, Ева «eevochka» Денисова, Даниил X5G7V» Марышев, Керим KERIMCH1K» Керимов

• Михаил «Dosia» Столяров, Глеб «tried» Холмогоров, Евгения «MamaSwiggi» Шакина, Семен «kinqie» Лисицын, Иван «StRoGo» Шурпатов

FONBET MEDIA ELEAGUE пройдет с 14 по 20 августа в Москве в два этапа. Групповая стадия турнира пройдет 14–15 августа в режиме онлайн. Плей-офф турнира пройдет 18–20 августа в LAN-формате на кибер-арене Colizeum Шелепиха в Москве.

Участники турнира разыграют призовой фонд в размере 2 миллионов рублей.

источник: «Советский спорт»
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