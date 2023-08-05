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Украинские киберспортсмены наказаны за игру в составе команды Team Spirit с россиянами 

В санкционном списке оказалось пять представителей Украины. 
Украинские киберспортсмены наказаны за игру в составе команды Team Spirit с россиянами 
05 августа 2023 16:13
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Team Spirit

Украинская федерация киберспорта (UESF) включила пять своих киберспортсменов в чёрный список в связи с тем, что они являются членами российской команды Team Spirit. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на работника организации Максима Раймера.

Как утверждает источник, UESF наказала Илью Yatoro Мулярчука и Мирослава Mira Колпакова, которые представляют команду в Dota 2, а также Мирослава zont1x Плахотю, Игоря w0nderful Жданова и Захара Polbandana Силедчика, профессионально играющих в CS:GO.

Сообщается, что украинские спортсмены могут быть лишены возможности выступать за сборную страны и участвовать в турнирах на территории государства.

Добавим, ранее Team Spirit выиграли турнир Riyadh Masters 2023 по Dota 2, который проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

источник: «РИА Новости»
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