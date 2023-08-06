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«Злость и безысходность». Свищев объяснил наказание украинских киберспортсменов за игру с россиянами

Ранее на Украине дисквалифицировали сразу нескольких игроков в Dota 2 и CS:GO.
06 августа 2023 16:33
автор: Александр Кожевников

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, почему украинская федерация киберспорта внесла в черный список двух игроков команды Team Spirit по игре Dota 2.

«Решение было принято от злости и безысходности. Люди просто завидуют большим гонорарам, которые получили спортсмены, причина вовсе не в том, что они выступали вместе с россиянами. Team Spirit — интернациональная команда, которая тренируется и базируется в Сербии, о чем все прекрасно знают. Поэтому просто их жаба душит, что ребята много зарабатывают. У этого только одно объяснение — корысть», — цитирует Свищева ТАСС.

В чёрный список украинской федерации киберспорта были внесены Илья «Yatoro» Мулярчук и Мирослав «Mira» Колпаков. Киберспортсмены защищают цвета клуба Team Spirit, который базируется в Сербии. В составе, помимо Ильи и Мирослава, выступает три россиянина - Ярослав «Miposhka» Найденов, Магомед «Collapse» Халилов и Денис «Larl» Сигитов.

источник: ТАСС
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