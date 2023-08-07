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Red Dead Redemption выйдет на Nintendo Switch и PlayStation 4 и будет переведена на русский язык

Когда владельцы современных приставок, смогут поиграть в классику
07 августа 2023 19:01
автор: Максим Скороходов

Издатель Rockstar Games объявил о выходе первой Red Dead Redemption на PlayStation 4 и Nintendo Switch.

Игру можно будет купить и скачать онлайн 17 августа, тем кто предпочитает физические копии придется ждать 13 августа.

Владельцы PlayStation 5 также смогут поиграть в Red Dead Redemption, купив версию на PS4.

Это будет именно порт, а не ремастер, поэтому улучшений ждать не стоит. Зато игра будет переведена на несколько языков, включая русский.

Владельца консолей современных консолей Xbox давно могли запустить на ней Red Dead Redemption, так как игровые приставки Microsoft обладают обратной совместимостью.

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