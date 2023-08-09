FONBET – новый партнер FORWARD GAMING

Букмекерская компания FONBET подписала соглашение о партнерстве с киберспортивной организацией FORWARD GAMING.

В рамках сотрудничества логотип FONBET будет представлен на игровой форме команды. Благодаря новому партнеру фанатов FORWARD GAMING будeт ждать эксклюзивный контент с внутренней кухни команды, стримы с буткемпа и аналитика крупных международных турниров.

Состав FORWARD GAMING пополнила новая пятерка игроков: Михаил Dosia Столяров, Дмитрий ProbLeM Мартынов, Гани Maison Келгенбай, Айдос kade0 Хайржан и Рустем mou Телепов. Под руководством тренера Ильнара cau Галеева команда при поддержке БК FONBET начинает подготовку к мейджорам по CS2.

Напомним, что Рустем mou Телепов является двукратным победителем FONBET MEDIA ELEAGUE.