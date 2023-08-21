Украинец Зинченко основал киберспортивную команду по CS:GO 

Фланговый защитник «Арсенала» Александр Зинченко стал основателем новой команды по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Об этом сообщает Vse-pro-sport.com.ua.

Как утверждает источник, киберспортивный клуб 26-летнего футболиста получил название Passion. Сообщается, что в его состав были включени молодые игроки из Украины. Наставником команды стал Михаил «Kane» Благин, которые ранее работал в Gambit и NAVI.

Добавим, Зинченко выступает за «Арсенал» с июля прошлого года. В сезоне-2022/2023 за команду Микеля Артеты он провёл 33 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 42 миллиона евро.