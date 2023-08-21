ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Украинец Зинченко основал киберспортивную команду по CS:GO 

Игрок «Арсенала» пригласил в свой клуб исключительно своих соотечественников.
21 августа 2023 18:54
автор: Глеб Шевяков

Фланговый защитник «Арсенала» Александр Зинченко стал основателем новой команды по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Об этом сообщает Vse-pro-sport.com.ua.

Как утверждает источник, киберспортивный клуб 26-летнего футболиста получил название Passion. Сообщается, что в его состав были включени молодые игроки из Украины. Наставником команды стал Михаил «Kane» Благин, которые ранее работал в Gambit и NAVI.

Добавим, Зинченко выступает за «Арсенал» с июля прошлого года. В сезоне-2022/2023 за команду Микеля Артеты он провёл 33 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 42 миллиона евро.

источник: «Советский спорт»
FONBET — новый партнер FORWARD GAMING
FONBET — новый партнер FORWARD GAMING
09.08.2023 17:06
Киберспорт
автор: Сергей Иванов
Red Dead Redemption выйдет на Nintendo Switch и PlayStation 4 и будет переведена на русский язык
Когда владельцы современных приставок, смогут поиграть в классику
07.08.2023 19:01
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
«Злость и безысходность». Свищёв объяснил наказание украинских киберспортсменов за игру с россиянами
Ранее на Украине дисквалифицировали сразу нескольких игроков в Dota 2 и CS:GO.
06.08.2023 16:33
Киберспорт
автор: Александр Кожевников
Украинские киберспортсмены наказаны за игру в составе команды Team Spirit с россиянами 
Украинские киберспортсмены наказаны за игру в составе команды Team Spirit с россиянами 
В санкционном списке оказалось пять представителей Украины. 
05.08.2023 16:13
Киберспорт
автор: Глеб Шевяков
Гром и EZH1K провели жеребьёвку четвёртого сезона FONBET MEDIA ELEAGUE
Гром и EZH1K провели жеребьёвку четвёртого сезона FONBET MEDIA ELEAGUE
Турнир пройдет с 14 по 20 августа в Москве.
04.08.2023 11:51
Киберспорт
автор: Сергей Иванов
Российская команда Team Spirit стала победителем турнира по Dota 2 в Эр-Рияде
Российская команда Team Spirit стала победителем турнира по Dota 2 в Эр-Рияде
За победу в соревнованиях киберспортсмены получили пять миллионов долларов.
30.07.2023 23:07
Киберспорт
автор: Глеб Шевяков
Buster примет участие в киберспортивном турнире STROGO FONCUP
Buster примет участие в киберспортивном турнире STROGO FONCUP
В соревнованиях сыграют четыре команды.
24.07.2023 14:10
Киберспорт
автор: Сергей Иванов
Экс-владелец Virtus.Pro скончался в возрасте 40 лет
Экс-владелец Virtus.Pro скончался в возрасте 40 лет
Последние годы Антон Черепенников возглавлял IT-компанию «ИКС холдинг».
22.07.2023 11:36
Киберспорт
автор: Степан Шереметьев
«ФОНБЕТ» И RAMZES666 провели автограф-сессию в Москве
«ФОНБЕТ» И RAMZES666 провели автограф-сессию в Москве
14.07.2023 17:51
Киберспорт
автор: Сергей Иванов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.