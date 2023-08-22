ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Virtus.pro выиграла первый матч отборочного раунда на The International 2023

Коллектив прошел в следующий раунд верхней сетки.
22 августа 2023 11:53
автор: Александр Евграфов

Команда Virtus.pro победила Matreshka Team в дебютной встрече отборочных игр для для Восточной Европы на The Internarional 2023 по Dota 2. Матч закончился со счётом 2:0.

Это позволило коллективу Артема Fng Баршака пройти в следующий раунд верхней сетки, где его ждёт противостояние с победителем пары Natus Vincere — Nemiga Gaming.

Проигравшая Matreshka Team опустилась в нижнюю сетку квалификации. В матче на вылет команда Артура Retsu Коцоева встретится с StoRm.

Отборочные игры на The International 2023 для команд из Восточной Европы продлятся до 26 августа. 12 команд разыграют одну квоту в основной этап турнира.

источник: «Советский спорт»
Украинец Зинченко основал киберспортивную команду по CS:GO 
Игрок «Арсенала» пригласил в свой клуб исключительно своих соотечественников.
21.08.2023 18:54
Киберспорт
автор: Глеб Шевяков
FONBET — новый партнер FORWARD GAMING
FONBET — новый партнер FORWARD GAMING
09.08.2023 17:06
Киберспорт
автор: Сергей Иванов
Red Dead Redemption выйдет на Nintendo Switch и PlayStation 4 и будет переведена на русский язык
Когда владельцы современных приставок, смогут поиграть в классику
07.08.2023 19:01
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
«Злость и безысходность». Свищёв объяснил наказание украинских киберспортсменов за игру с россиянами
Ранее на Украине дисквалифицировали сразу нескольких игроков в Dota 2 и CS:GO.
06.08.2023 16:33
Киберспорт
автор: Александр Кожевников
Украинские киберспортсмены наказаны за игру в составе команды Team Spirit с россиянами 
Украинские киберспортсмены наказаны за игру в составе команды Team Spirit с россиянами 
В санкционном списке оказалось пять представителей Украины. 
05.08.2023 16:13
Киберспорт
автор: Глеб Шевяков
Гром и EZH1K провели жеребьёвку четвёртого сезона FONBET MEDIA ELEAGUE
Гром и EZH1K провели жеребьёвку четвёртого сезона FONBET MEDIA ELEAGUE
Турнир пройдет с 14 по 20 августа в Москве.
04.08.2023 11:51
Киберспорт
автор: Сергей Иванов
Российская команда Team Spirit стала победителем турнира по Dota 2 в Эр-Рияде
Российская команда Team Spirit стала победителем турнира по Dota 2 в Эр-Рияде
За победу в соревнованиях киберспортсмены получили пять миллионов долларов.
30.07.2023 23:07
Киберспорт
автор: Глеб Шевяков
Buster примет участие в киберспортивном турнире STROGO FONCUP
Buster примет участие в киберспортивном турнире STROGO FONCUP
В соревнованиях сыграют четыре команды.
24.07.2023 14:10
Киберспорт
автор: Сергей Иванов
Экс-владелец Virtus.Pro скончался в возрасте 40 лет
Экс-владелец Virtus.Pro скончался в возрасте 40 лет
Последние годы Антон Черепенников возглавлял IT-компанию «ИКС холдинг».
22.07.2023 11:36
Киберспорт
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.