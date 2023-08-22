Virtus.pro выиграла первый матч отборочного раунда на The International 2023

Команда Virtus.pro победила Matreshka Team в дебютной встрече отборочных игр для для Восточной Европы на The Internarional 2023 по Dota 2. Матч закончился со счётом 2:0.

Это позволило коллективу Артема Fng Баршака пройти в следующий раунд верхней сетки, где его ждёт противостояние с победителем пары Natus Vincere — Nemiga Gaming.

Проигравшая Matreshka Team опустилась в нижнюю сетку квалификации. В матче на вылет команда Артура Retsu Коцоева встретится с StoRm.

Отборочные игры на The International 2023 для команд из Восточной Европы продлятся до 26 августа. 12 команд разыграют одну квоту в основной этап турнира.