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Международная федерация киберспорта вернула россиянам право выступать на турнирах с флагом и гимном

Представители России лишились возможности участвовать в международных соревнованиях с государственной символикой в прошлом году.
28 августа 2023 18:52
автор: Глеб Шевяков

Международная федерация киберспорта приняла решение допустить российские команды до участия в международных турнирах с флагом и гимном родной страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации компьютерного спорта России.

В результате голосования по делу о возвращении национальной символики россиянам, 32 делегата поддержали решение, 13 оказались против, 25 человек воздержались.

«28 августа на съезде Международной федерации киберспорта по итогам голосования делегаты отменили решение съезда, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом», – говорится в заявлении федерации.

Российским киберспортсменам было запрещено участвовать в международных соревнованиях под своим флагом с 18 апреля 2022 года.

источник: ТАСС
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