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В Госдуме назвали хорошим сигналом возвращение флага и гимна российским киберспортсменам

Они были отстранены от соревнований с апреля 2022 года.
28 августа 2023 19:45
автор: Александр Кожевников

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на решение Международной федерации киберспорта вернуть российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном.

«Это хороший сигнал. Но, наверное, это вопрос спонсорства. Давайте говорить честно, там, где спонсоры заинтересованы, там и нейтральный статус нам дают спокойно. Здесь даже вернут флаг. То есть они дальше будут продолжать бороться за чистоту спорта вне политики», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Ранее международная федерация киберспорта приняла решение допустить российские команды до участия в международных турнирах с флагом и гимном родной страны.

В результате голосования по делу о возвращении национальной символики россиянам, 32 делегата поддержали решение, 13 оказались против, 25 человек воздержались.

источник: «Спорт-Экспресс»
Международная федерация киберспорта вернула россиянам право выступать на турнирах с флагом и гимном
Международная федерация киберспорта вернула россиянам право выступать на турнирах с флагом и гимном
Представители России лишились возможности участвовать в международных соревнованиях с государственной символикой в прошлом году.
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