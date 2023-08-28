В Госдуме назвали хорошим сигналом возвращение флага и гимна российским киберспортсменам

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на решение Международной федерации киберспорта вернуть российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном.

«Это хороший сигнал. Но, наверное, это вопрос спонсорства. Давайте говорить честно, там, где спонсоры заинтересованы, там и нейтральный статус нам дают спокойно. Здесь даже вернут флаг. То есть они дальше будут продолжать бороться за чистоту спорта вне политики», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Ранее международная федерация киберспорта приняла решение допустить российские команды до участия в международных турнирах с флагом и гимном родной страны.

В результате голосования по делу о возвращении национальной символики россиянам, 32 делегата поддержали решение, 13 оказались против, 25 человек воздержались.