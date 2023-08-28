Татьяна Тарасова рассказала, считает ли она киберспорт полноценным видом спорта 

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» заслуженный тренер СССР, Татьяна Тарасова, на фоне возвращения российским киберспортсменам флага и гимна рассказал о своём отношении к данному виду спорта.

«Я даже не знаю, что это за спорт. Не думала над тем, можно ли назвать это спортом. Не знаю, что это за игра. Можно долго рассуждать о том, спорт это или искусство, однако выше я уже сказала, что крайне сложно обозначить, является ли киберспорт спортом. А дальше думайте сами», – заявила Тарасова.

Напомним, Международная федерация киберспорта (IESF) отменила запрет на выступление российских команд на международных соревнованиях под национальным флагом и c гимном.