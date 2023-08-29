В Госдуме назвали глупостью решение сборной Украины сняться с турнира сборных по Dota 2

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала решение сборной Украины по Dota2 сняться с чемпионата мира Международной федерации компьютерного спорта (IESF) из-за решения организации допустить российских спортсменов до выступления в соревнованиях под флагом страны.

«Им сказали бойкотировать, они это и делают. Нам вернули флаг и гимн, и они таким образом пытаются сказать — выбирайте нас или русских. Но я так понимаю, что Федерация не собирается этого делать. У нас есть несколько стойких федераций: теннис, киберспорт, фехтование. Самое интересное, что если бы мы играли под нейтральным статусом, то они не снялись бы. Хотя, если мыслить логически, то разницы нет. Люди те же. Это такая вредность. Если они выйдут играть, то их начнут на родине оскорблять. Здравые люди, наверное, поддержали бы. Причем у Украины достаточно сильная команда в киберспорте. Сами себя лишают возможности победить. Это глупость», - приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что борная Украины по Dota 2 снялась с чемпионата мира IESF из-за новостей о допуске сборной России с гимном и флагом до соревнований под эгидой Международной федерации киберспорта.

Украинские киберспортсмены отказались играть матч нижней сетки плей-офф IESF World Championship 2023 против Индонезии. Команде засчитано техническое поражение.