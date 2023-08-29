В ФКСР отреагировали на снятие сборной Украины с чемпионата мира по Dota 2

Президент Федерации компьютерного спорта России (ФКСР) Дмитрий Смит прокомментировал решение сборной Украины по Dota 2 сняться с чемпионата мира после первого поражения.

«Очень печально, что коллеги из Украины принимают решения, исходя не из спортивных принципов, а решая свои политические задачи. Особенно обидно, что снимают спортсменов после первого же поражения в верхней сетке, не дав возможности показать результат. Эта ситуация только подтверждает, что спорт действительно должен быть вне политики», — цитирует Смита «СЭ».

Ранее стало известно, что борная Украины по Dota 2 снялась с чемпионата мира IESF из-за новостей о допуске сборной России с гимном и флагом до соревнований под эгидой Международной федерации киберспорта.

Украинские киберспортсмены отказались играть матч нижней сетки плей-офф IESF World Championship 2023 против Индонезии. Команде засчитано техническое поражение.