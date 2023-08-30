РФС согласовал проведение матча Кубка России с участием 2DROTS

Бюро исполкома РФС согласовало проведение матча 1/8 финала Пути регионов Кубка России между кировским «Динамо» и медиаклубом 2DROTS на плавучем доке.

То, что игра пройдёт на плавучем доке в присутствии зрителей, подтвердил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. «Стадион, который мы строим в плавучем доке в Белокаменке, будет соответствовать четвертой категории сертификации, которая требуется для проведения всех кубковых матчей на этой стадии Пути регионов».

Как сообщает РИА Новости, игра должна была состояться 13 сентября, но информации источника, близкого к РФС, дата проведения была перенесена на 4–5 сентября.