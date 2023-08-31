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Игнатов назвал крутым возвращение флага и гимна российским киберспортсменам

Российские киберспортсмены смогут выступать на чемпионатах под эгидой IESF.
31 августа 2023 18:43
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал решение Международной федерации киберспорта вернуть российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном.

«Это круто. Рад, что их допустили, потому что посматриваю между делом DOTA, Counter-Strike. Конечно, я не такой игрок, как раньше. Сейчас уже очень редко играю, когда есть возможность. Но я слежу, смотрю стримы иногда по вечерам, когда есть свободное время. Интересно!» — приводит слова Игнатова «Спорт-Экспресс».

Ранее Международная федерация киберспорта (IESF) отменила запрет на выступление российских команд на международных соревнованиях под национальным флагом и c гимном.

Также стало известно, что Федерация киберспорта Украины намерена подать апелляцию по этому решению в суд и рассчитывает на новое голосование по данному делу.

источник: «Спорт-Экспресс»
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