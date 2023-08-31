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EAFC 24 представил рейтинги десяти лучших футболистов в игре 

Лучшие показатели получили сразу четыре игрока, включая одну девушку. 
31 августа 2023 18:58
автор: Глеб Шевяков

Стали известны рейтинги десяти лучших футболистов предстоящего футбольного симулятора EA Sports FC 24. Список опубликован пресс-службой игрового продукта.

Рейтинг 91 получили сразу четыре действующих игрока: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эрлинг Холанд, Кевин Де Брёйне (оба – «Манчестер Сити») и футболистка Алексия Путельяс («Барселона»).

На один показатель меньше (90) получили Тибо Куртуа («Реал»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Гарри Кейн («Бавария»), Лионель Месси («Интер Майами»), Роберт Левандовски («Барселона») и ещё одна представительница женского футбола Сэм Керр («Челси»).

Криштиану Роналду с рейтингом 87 в десятку лучших не вошёл. Дата выхода футбольного симулятора EAFC 24 – 29 сентября 2023 года.

источник: EA Sports
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