Россия стала рекордсменом по количеству игроков на The International 2023

Сразу 19 российских игроков примет участие в главном турнире года по Dota 2 - The International 2023, который пройдёт в Сиэтле в октябре 2023 года.

Это лучший показатель среди всех стран, представленных на турнире. На втором месте расположились перуанцы - эту страну на турнире представит 15 киберспортсменов.

При этом россияне будут представлены сразу в семи командах на этом турнире, включая американскую TSM, за которую выступит Ильяс Гайнуллин, известный под ником kasane.

Напомним, Восточная Европа на турнире будет представлена четырьмя коллективами - три команды вошли в топ-12 по итогам DPC-сезона, ещё одна пробилась на турнир через квалификацию.