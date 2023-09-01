ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Россия стала рекордсменом по количеству игроков на The International 2023

Турнир пройдет в Сиэтле (США).
Россия стала рекордсменом по количеству игроков на The International 2023
01 сентября 2023 17:49
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Сразу 19 российских игроков примет участие в главном турнире года по Dota 2 - The International 2023, который пройдёт в Сиэтле в октябре 2023 года.

Это лучший показатель среди всех стран, представленных на турнире. На втором месте расположились перуанцы - эту страну на турнире представит 15 киберспортсменов.

При этом россияне будут представлены сразу в семи командах на этом турнире, включая американскую TSM, за которую выступит Ильяс Гайнуллин, известный под ником kasane.

Напомним, Восточная Европа на турнире будет представлена четырьмя коллективами - три команды вошли в топ-12 по итогам DPC-сезона, ещё одна пробилась на турнир через квалификацию.

источник: «Советский спорт»
Украина собирается выйти из состава IESF из-за возвращения россиянам флага и гимна
Федерация Украины созывает экстренное заседание.
01.09.2023 18:26
Киберспорт
автор: Александр Кожевников
EAFC 24 представил рейтинги десяти лучших футболистов в игре 
Лучшие показатели получили сразу четыре игрока, включая одну девушку. 
31.08.2023 18:58
Киберспорт
автор: Глеб Шевяков
Игнатов назвал крутым возвращение флага и гимна российским киберспортсменам
Российские киберспортсмены смогут выступать на чемпионатах под эгидой IESF.
31.08.2023 18:43
Киберспорт
автор: Александр Кожевников
В России занялись созданием отечественных спортивных симуляторов
Разработка будет поручена компании ESports.
31.08.2023 12:12
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
РФС согласовал проведение матча Кубка России с участием 2DROTS
Соревнования пройдут на плавучем доке.
30.08.2023 21:50
Киберспорт
автор: Степан Шереметьев
В ФКСР отреагировали на снятие сборной Украины с чемпионата мира по Dota 2
Сборная снялась после разрешения россиянам использовать гимн и флаг.
29.08.2023 21:28
Киберспорт
автор: Александр Кожевников
В Госдуме назвали глупостью решение сборной Украины сняться с турнира по Dota 2
В Госдуме назвали глупостью решение сборной Украины сняться с турнира по Dota 2
Команда отказалась от участия в знак протеста.
29.08.2023 20:32
Киберспорт
автор: Александр Кожевников
Украина планирует обжаловать решение о возвращении флага российским киберспортсменам 
Украина планирует обжаловать решение о возвращении флага российским киберспортсменам 
В понедельник, 28 августа, Международная федерация киберспорта вернула россиянам право выступать с государственной символикой на соревнованиях.
28.08.2023 21:47
Киберспорт
автор: Глеб Шевяков
Татьяна Тарасова рассказала, считает ли она киберспорт полноценным видом спорта 
Также тренер отметила принадлежность киберспорта к искусству.
28.08.2023 21:16
Киберспорт
автор: Элина Бурина
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.