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Украина собирается выйти из состава IESF из-за возвращения россиянам флага и гимна

Федерация Украины созывает экстренное заседание.
01 сентября 2023 18:26
автор: Александр Кожевников

Украинская федерация киберспорта собирается провести экстренное собрание для рассмотрения вопроса о выходе из состава IESF.

«Мы не можем быть частью организации, которая не придерживается основных принципов справедливости и уважения к территориальной целостности своих членов», - гласит заявление украинской федерации.

Напомним, ранее IESF разрешила российским киберспортсменам использовать национальные флаг и гимн на соревнованиях.

В ответ сборная Украины снялась с чемпионата мира по Dota 2.

источник: «Советский спорт»
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