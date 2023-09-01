Украина собирается выйти из состава IESF из-за возвращения россиянам флага и гимна

Украинская федерация киберспорта собирается провести экстренное собрание для рассмотрения вопроса о выходе из состава IESF.

«Мы не можем быть частью организации, которая не придерживается основных принципов справедливости и уважения к территориальной целостности своих членов», - гласит заявление украинской федерации.

Напомним, ранее IESF разрешила российским киберспортсменам использовать национальные флаг и гимн на соревнованиях.

В ответ сборная Украины снялась с чемпионата мира по Dota 2.