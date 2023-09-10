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Дмитрий Смит: федерация компьютерного спорта России перейдёт на отечественные игры

Все условия для этого есть.
10 сентября 2023 08:57
автор: Тимур Пацюк

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал о задачах, которые стоят перед ФКС.

«Глобальная цель - перевод внутренних соревнований на отечественные игры. Многие сомневаются, как, например, наши чиновники пересядут на российские автомобили. Про отечественный автопром не скажу, но игры у нас делать умеют.

Просто раньше таких Кулибиных перекупали, однако, сейчас для них в России созданы отличные условия. Я думаю, чтобы перейти на отечественные компьютерные игры, понадобится несколько лет», - цитируют Смита «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что Международная федерация компьютерного спорта отменила решение, по которому спортсмены из России не могли выступать на соревнованиях под своим флагом. Запрет действовал из-за специальной военной операции на Украине.

источник: «РИА Новости»
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