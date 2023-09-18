Головин является самым сильным российским футболистом в FC24

Electronic Arts представила рейтинги российских футболистов в новом симуляторе FC24.

Их количество ограничено, так как в игре не присутствуют российские клубы и сборные.

Самым сильным российским футболистом в FC24 стал полузащитник «Монако» Александр Головин, ему разработчики присвоили рейтинг 79. На втором месте оказался хавбек «Бергамо» (так в игре называется «Аталанта») Алексей Миранчук (рейтинг 77), а на третьем - опорник ПАОКа Магомед Оздоев (76).

Денису Черышеву разработчики присвоили рейтинг 73, а Александру Кокорину - 72.

Полный список российских футболистов в FC 24 можно увидеть здесь.