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FONBET MEDIA ELEAGUE пройдёт на «VK Play Арена»

Киберспорт продолжает набирать популярность.
FONBET MEDIA ELEAGUE пройдёт на «VK Play Арена»
18 сентября 2023 14:54
автор: Виталий Стопин
автор фото: Fonbet

FONBET MEDIA ELEAGUE по традиции пройдёт в два этапа. Турнир станет последним в 2023 году и состоится со 2 по 7 октября в Москве. Участники поборются за призовой фонд в размере 2 млн рублей.

Групповой этап пятого турнира FONBET MEDIA ELEAGUE пройдёт в онлайн формате 2 и 3 октября. По его итогу лучшие четыре команды сформируют сетку плей-офф. Матчи плей-офф и гранд финал турнира пройдут в LAN формате 6 и 7 октября на «VK Play Арена».

В проект приглашены: Anastaze, Aunkere, fANDER, MegaRush, Dimaoneshot, Strogo, deko, Des0ut, guacamolemolly и другие.

Ростеры команд будут объявлены на жеребьёвке 19 октября в лайв-формате на официальном Twitch-канале FONBET MEDIA ELEAGUE.

источник: «Советский спорт»
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