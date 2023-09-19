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Во Владивостоке состоялась научно-практическая конференция в рамках проекта «Битва за науку - 2023»

Обсудили перспективы развития компьютерного спорта и игровой индустрии.
Во Владивостоке состоялась научно-практическая конференция в рамках проекта «Битва за науку - 2023»
19 сентября 2023 10:26
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автор фото: «Битва за науку - 2023»

Во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) состоялась научно-практическая конференция в рамках международного фестиваля студенческого киберспорта и науки о компьютерном спорте «Битва за науку - 2023», организованная на площадке VIII Восточного экономического форума.

На мероприятии обсуждались перспективы развития компьютерного спорта и игровой индустрии в России и на Дальнем Востоке. Предпосылкой дискуссии стал активно растущий сегмент новых видов спорта - киберспорт и компьютерные виды спорта. Помимо спортивной и экономической составляющей, есть еще воспитательная – многие лидеры мнений нашей молодежи сейчас оказались «по ту сторону баррикад», нередко мы слышим мнение, что компьютерные игры не полезны.

В научном мероприятии приняли участие: ведущий советник отдела медиапроектов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации – Сорокина Ольга Витальевна, заместитель проректора НИУ ВШЭ - Яськов Илья Олегович, директор института математики и компьютерных технологий ДВФУ - Алексанин Григорий Анатольевич, руководитель Drift Gaming (Владивосток), экс-глава Российской киберспортивной лиги - Обновлённый Александр Константинович, маркетинговый директор проекта «Игры будущего» - Харнас Анна Александровна, генеральный директор Lesta Games Москва (группа компаний Lesta Games) - Полина Ронжина, международный эксперт по киберспорту и гейм-индустрии, экс-топ менеджер Nintendo Россия в СНГ / Tencent Games - Хишам Нуху (Марокко/ Россия), д.п.н., декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ - Павел Сергеевич Селезнев. Модератором панельной дискуссии выступил директор ЦИКФВСС РГУ им. А.Н. Косыгина (при Минобрнауки) – Водов Денис Александрович.

Эксперты обсудили актуальные вопросы:

- какие перспективы у российского киберспорта в краткосрочной и среднесрочной перспективе?

- может ли Россия конкурировать своим гейминговым продуктом на международном уровне?

- какие перспективы у Дальнего Востока в том, чтобы стать центром развития этих направлений в стране и в мире?

- какие новые подходы возможно предложить отрасли?

Гранд-финал киберспортивных соревнований международного фестиваля студенческого киберспорта и науки и компьютерном спорте «Битва за науку – 2023» пройдет 18 ноября 2023 года в рамках международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ в Москве.

Международный фестиваль студенческого киберспорта и науки о компьютерном спорте «Битва за науку - 2023» реализуется при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», а также мероприятий, приуроченных к Десятилетию науки и технологий в России.

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