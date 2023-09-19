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Call of Duty: Modern Warfare 3 не будет продаваться в России из-за жестокости к русским

Крупные сети электроники решили не продавать новую часть культовой игры.
19 сентября 2023 15:18
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 19 сентября, РБК сообщает о том, что крупнейшие ритейл-сети России отказались от продажи игры Call of Duty: Modern Warfare 3.

Данное решение DNS, «М.Видео» и ряд других сетей электроники принял в связи с игровыми сценами, демонстрирующими насилие по отношению к русским.

В предыдущей части игры Call of Duty: Modern Warfare 2, которая вышла в 2009 году, есть миссия «Ни слова по-русски». Там у игрока была возможность расстреливать безоружных мирных жителей в московском аэропорту. Судя по всему, «ремейк» этой миссии ожидается и в новой части игры.

Отметим, что решение ритейлеров можно объяснить не только патриотическими чувствами. Руководство сетей решило избежать возможных проблем с российскими законами.

источник: РБК
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