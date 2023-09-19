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Фальков: «Битва за науку» станет крупнейшим международным студенческим кибертурниром в истории

Минобрнауки объявило об открытии регистрации команд на участие в крупнейшем в истории России киберспортивном турнире «Битва за науку». Мероприятие стартует в сентябре. Финал запланирован на 18 ноября 2023 года.
19 сентября 2023 16:52
автор: Степан Шереметьев

Студенческие спортивные клубы смогут побороться за звание чемпионов в 8 видах соревновательной программы, среди которых DOTA 2, League of Legends, Мир танков, Tanks Blitz, Valorant, PUBG, Калибр и Standoff 2.

Кибертурнир неслучайно получил продолжение в десятилетие науки и технологий, объявленное Президентом России Владимиром Путиным. Механика соревнований позволит студентам ознакомиться с ключевыми достижениями российской науки и высшего образования и принять участие в тематических опросах. Организаторы мероприятия также планируют представить актуальные данные социологических исследований о популярности киберспорта и влиянии современного направления на игроков.

«Это направление уже завоевало большую популярность во всем мире, причем наши киберспортсмены находятся на лидирующих позициях, и проведение соревнования высокого уровня в России способствует продвижению компьютерного спорта и в России, и за рубежом. <...> Прошу IT-компании, компании с госучастием, обратить внимание на этот вид спорта и поддержать его», - заявил Владимир Владимирович Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

В «Битве за науку» 2021, приуроченной к Году науки и технологий, приняли участие более 1,3 тысяч игроков из России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Киргизии.

Международный фестиваль студенческого киберспорта и науки о компьютерном спорте «Битва за науку - 2023» реализуется при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», а также мероприятий, приуроченных к Десятилетию науки и технологий в России.

источник: «Советский спорт»
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