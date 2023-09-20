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Состоялась жеребьёвка пятого турнира FONBET MEDIA ELEAGUE

Состоялась жеребьёвка пятого турнира FONBET MEDIA ELEAGUE
20 сентября 2023 15:34
автор: Виталий Стопин
автор фото: Fonbet

19 сентября состоялась жеребьёвка пятого турнира FONBET MEDIA ELEAGUE. Она была показана в прямом эфире на Twitch-канале FONBET MEDIA ELEAGUE.

Организаторы разделили участников турнира на четыре корзины в соответствии с игровыми навыками, из которых было сформировано шесть команд.

Полный ростер команд турнира FONBET MEDIA ELEAGUE в 2023 году:

  • Никита «anastaze» Абрамкин, Денис «deko» Жуков, Иван «StRoGo» Шурпатов, Александр «9Ubica» Иванов, Алина «linaONE» Клименко;
  • Илья «fANDER» Багреев, Артем «kisexd» Глебкин, Магомед «m4ga» Гаджиев, Керим KERIMCH1K» Керимов и Анна «ant1ka» Ананикова (ANNET);
  • Дмитрий «Dimaoneshot» Бандурка, Глеб «tried» Холмогоров, Максим «Del1ght» Саенко (Sukuna), Алик «MegaRush» Нифталиев и Евгения «MamaSwiggi» Шакина;
  • Сергей «airscape» Марочкин, Алмаз «almazer5» Асадуллин, Тимур «pusha» Акаев, Виктория «nordvi» Писарева и Марк «guacamolemolly» Григорьев;
  • Евгений «Aunkere» Карьят (Eugene), Давид «dave» Терёшин, Вадим «karavay46» Караваев, Аркадий «Murzofix» Алехно и Арина «Ahrinyan» Бердникова;
  • Кирилл «poka» Старовойтов, Татьяна «Sindi» Грачёва, Станислав «STANISLAW» Рогачевский, Сергей «des0ut» Григорян и Максим «QRUSH» Илюшин.

FONBET MEDIA ELEAGUE на этот раз состоится с 2 по 7 октября в Москве. Соревнования пройдут в два этапа: групповая стадия будет идти со 2 по 3 октября в режиме онлайн, а плей-офф турнира пройдет 6–7 октября в LAN-формате на VK PLAY Arena (бывшая Yota Arena).

Отметим, что участники турнира разыграют призовой фонд в размере 2 млн рублей. Победители турнира получат чек на 1 млн рублей.

источник: «Советский спорт»
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