«Советский Спорт» стал информационным партнёром «Битвы за науку – 2023»

«Советский Спорт» и международный фестиваль студенческого киберспорта и науки о компьютерном спорте «Битва за науку - 2023» подписали соглашение о партнерстве.

«Совспорт» осветит серию международных киберспортивных турниров и научно-технических конференций о цифровых видах спорта, которые посетят иностранные представители стран БРИКС и ШОС.

Главный редактор и управляющий директор «Советского спорта» Евгений Слюсаренко:

«Большую часть столетней истории существования нашего проекта киберспорта как вида спорта не было в природе. «Советский спорт» писал о футболе, хоккее, фехтовании и даже дельтапланеризме. Наступило время и киберспорта - тем более, что наша страна стала первой в мире, признавшей его полноценным видом спорта. Более того, идут активные разговоры о включении его в программу Олимпийских игр. Поэтому партнёрство «Советского спорта» со знаковыми событиями в мире киберспорта, такими как «Битва за науку» - более чем логичный шаг с нашей стороны. Уверены, что за такими проектами - будущее мирового спорта».

Организатор международного фестиваля студенческого киберспорта и науки о компьютерном спорте Мария Бутова:

«Рада, что издание с такой большой историей будет освещать наше мероприятие. Целями фестиваля являются расширение научного сотрудничества между студентами и молодыми учеными дружественных России стран, развитие науки о компьютерном спорте, а также популяризация отечественной науки и достижений».

«Битва за науку» - международный фестиваль студенческого киберспорта и науки о компьютерном спорте, который включает в себя серию международных киберспортивных турниров. Студенческие спортивные клубы смогут побороться за звание чемпионов в 8 видах соревновательной программы, среди которых DOTA 2, League of Legends, Мир танков, Tanks Blitz, Valorant, PUBG, Калибр и Standoff 2. Первые этапы пройдут на региональном уровне в дистанционном формате уже в сентябре. Гранд-финал в формате офлайн состоится 18 ноября 2023 года.