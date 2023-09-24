Valve анонсировала выход нового компендиума для Dota 2.

Как сообщает официальный сайт компании, новый компендиум, посвящённый предстоящему главному турниру года, The International, выйдет в свет на следующей неделе.

При этом точной даты выхода пока нет. Ожидается, что он может появиться в ночь с 27 на 28 сентября - именно вечером в среду чаще всего выходят такие масштабные обновления в игре.

Примечательно, что Valve впервые за несколько лет отказалась от идеи привычных боевых пропусков в честь The International. При этом пока неизвестно, какой именно формат компендиума будет выбран Valve.

«Природа боевого пропуска такова, что в него можно включить почти все, что мы разрабатываем для игры в течение года. Так и случилось: в последние годы сезон боевого пропуска был невероятно захватывающим, но по сравнению с ним остальная часть года казалась пресной», — заявили в Valve.

Напомним, основная часть турнира пройдёт с 20 по 29 октября. Ранее большая часть призового фонда формировалась именно за счёт денег, заработанных на продаже Боевых пропусков в игре.