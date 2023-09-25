ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В Минобрнауки объявили о старте второго международного киберспортивного турнира «Битва за науку»

Соревнования пройдут по восьми видам программы и завершатся гранд-финалами на площадке международной выставки-форума «Россия»
В Минобрнауки объявили о старте второго международного киберспортивного турнира «Битва за науку»
25 сентября 2023 16:53
автор:
автор фото: Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ

В России стартует уже второй по счету международный киберспортивный студенческий турнир «Битва за науку». Об этом сообщила заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Ключевая задача мероприятия – популяризация российской науки и высшего образования. Для этой цели в механику турнира будут интегрированы информационные сообщения о главных достижениях и открытиях российских ученых.

«Мы понимаем, что, говоря о популяризации науки и высшего образования в стране, мы не можем игнорировать тему киберспорта. Поэтому, откликаясь на запрос от студентов, мы решили провести турнир, в рамках которого познакомим его участников с достижениями наших ученых, а также Минобрауки. Сегодня мы проводим целый фестиваль, который включает в себя проведение социологических и научных исследований по теме киберспорта. Важно, что работа с этим направлением позволит нам контролировать и вопрос сохранения исторической правды, которая иногда нарушается рядом разработчиков», - заявила заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

По сравнению с соревнованиями 2021 года, в этот раз значительно увеличено количество видов программы - заявлены восемь игр, среди которых многие произведены в России. Студенческие коллективы смогут побороться за чемпионство в DOTA 2, League of Legends, «Мир Танков», «Танки Блиц», Valorant, PUBG, Калибр и Standoff 2.

Организаторы рассчитывают побить рекорд турнира «Битва за науку – 2021», на который заявки подали более 300 студенческих спортивных клубов и более 1500 игроков.

Квалификационные этапы стартуют 27 сентября и продлятся до 5 ноября, матчи плей-офф пройдут 11-12 ноября. Победители в шести видах программы будут определены 17 ноября. Чемпионы по Dota 2 и «Миру танков» будут выявлены в гранд-финалах, которые пройдут 18 ноября в LAN-формате на площадке международной выставки-форума «Россия». В финал по Dota 2 выйдут две лучшие команды по итогам плей-офф, а в финал по «Миру танков» – 20 лучших игроков. Заявки для участия в турнире принимаются на сайте битвазанауку.рф.

Valve анонсировала выход нового компендиума для Dota 2
Компания отказалась от привычных Боевых пропусков.
24.09.2023 14:00
Киберспорт
автор: Александр Кожевников
«Советский Спорт» стал информационным партнёром «Битвы за науку – 2023»
«Советский Спорт» стал информационным партнёром «Битвы за науку – 2023»
Цель сотрудничествва - популяризация отечественной науки и достижений
20.09.2023 17:42
Киберспорт
Состоялась жеребьёвка пятого турнира FONBET MEDIA ELEAGUE
Состоялась жеребьёвка пятого турнира FONBET MEDIA ELEAGUE
20.09.2023 15:34
Киберспорт
автор: Виталий Стопин
Фальков: «Битва за науку» станет крупнейшим международным студенческим кибертурниром в истории
Минобрнауки объявило об открытии регистрации команд на участие в крупнейшем в истории России киберспортивном турнире «Битва за науку». Мероприятие стартует в сентябре. Финал запланирован на 18 ноября 2023 года.
19.09.2023 16:52
Киберспорт
автор: Степан Шереметьев
Call of Duty: Modern Warfare 3 не будет продаваться в России из-за жестокости к русским
Крупные сети электроники решили не продавать новую часть культовой игры.
19.09.2023 15:18
Киберспорт
автор: Виталий Овсянников
Во Владивостоке состоялась научно-практическая конференция в рамках проекта «Битва за науку - 2023»
Во Владивостоке состоялась научно-практическая конференция в рамках проекта «Битва за науку - 2023»
Обсудили перспективы развития компьютерного спорта и игровой индустрии.
19.09.2023 10:26
Киберспорт
FONBET MEDIA ELEAGUE пройдёт на «VK Play Арена»
FONBET MEDIA ELEAGUE пройдёт на «VK Play Арена»
Киберспорт продолжает набирать популярность.
18.09.2023 14:54
Киберспорт
автор: Виталий Стопин
Головин является самым сильным российским футболистом в FC24
ЕА опубликовала рейтинги.
18.09.2023 13:44
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Дмитрий Смит: федерация компьютерного спорта России перейдёт на отечественные игры
Все условия для этого есть.
10.09.2023 08:57
Киберспорт
автор: Тимур Пацюк
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.