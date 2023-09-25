В Минобрнауки объявили о старте второго международного киберспортивного турнира «Битва за науку»

В России стартует уже второй по счету международный киберспортивный студенческий турнир «Битва за науку». Об этом сообщила заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Ключевая задача мероприятия – популяризация российской науки и высшего образования. Для этой цели в механику турнира будут интегрированы информационные сообщения о главных достижениях и открытиях российских ученых.

«Мы понимаем, что, говоря о популяризации науки и высшего образования в стране, мы не можем игнорировать тему киберспорта. Поэтому, откликаясь на запрос от студентов, мы решили провести турнир, в рамках которого познакомим его участников с достижениями наших ученых, а также Минобрауки. Сегодня мы проводим целый фестиваль, который включает в себя проведение социологических и научных исследований по теме киберспорта. Важно, что работа с этим направлением позволит нам контролировать и вопрос сохранения исторической правды, которая иногда нарушается рядом разработчиков», - заявила заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

По сравнению с соревнованиями 2021 года, в этот раз значительно увеличено количество видов программы - заявлены восемь игр, среди которых многие произведены в России. Студенческие коллективы смогут побороться за чемпионство в DOTA 2, League of Legends, «Мир Танков», «Танки Блиц», Valorant, PUBG, Калибр и Standoff 2.

Организаторы рассчитывают побить рекорд турнира «Битва за науку – 2021», на который заявки подали более 300 студенческих спортивных клубов и более 1500 игроков.

Квалификационные этапы стартуют 27 сентября и продлятся до 5 ноября, матчи плей-офф пройдут 11-12 ноября. Победители в шести видах программы будут определены 17 ноября. Чемпионы по Dota 2 и «Миру танков» будут выявлены в гранд-финалах, которые пройдут 18 ноября в LAN-формате на площадке международной выставки-форума «Россия». В финал по Dota 2 выйдут две лучшие команды по итогам плей-офф, а в финал по «Миру танков» – 20 лучших игроков. Заявки для участия в турнире принимаются на сайте битвазанауку.рф.