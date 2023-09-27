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Компания Epic Games отказалась выплатить российским киберспортсменам денежный приз

Причина в национальности спортсменов.
27 сентября 2023 13:28
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 27 сентября, издание Sportskeeda сообщило о том, что компания Epic Games отказалась выплатить российским киберспортсменам денежный приз в размере 200 тыс долларов из-за их национальности.

Даниил Putrick Абдрахманов и Егор Swizzy Люсико одержали победу в киберспортивном турнире по Fortnite FNCS 2023 Major 3: Europe – Grand Finals.

Однако денежный приз за успех они так и не получили. Эту информацию подтвердили сами победители турнира.

Отмечается, что компания Epic Games, являющаяся организатором турнира, назвала Россию «страной с ограниченным доступом к призам».

источник: Sportskeeda
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