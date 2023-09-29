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Девять хоккеистов из России вошли в число 50 лучших игроков NHL 24

Александр Овечкин неожиданно оказался за пределами топ-25.
Девять хоккеистов из России вошли в число 50 лучших игроков NHL 24
29 сентября 2023 17:31
автор: Виталий Стопин
автор фото: ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Компания EA Sports представила рейтинг 50 лучших хоккеистов игры NHL 24. Самый высокий рейтинг у капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида — 97.

Сразу девять хоккеистов из России вошли в топ-50. Лучшим среди россиян стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, чей рейтинг на этот раз равен 94. В общем рейтинге 30-летний форвард занял восьмое место. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (93), стал 12-м, вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский (93) — 13-м, голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин (92) — 16-м, страж ворот «Рейнджерс» Игорь Шестёркин (92) — 17-м, а нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (92) — 19-м.

Отметим, что впервые за долгие годы за пределами топ-20 оказался капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, чей рейтинг на этот раз равен 91 (28-е место). Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин с рейтингом 90 — на 38-м месте, а крайний нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников (89) — на 47-м.

источник: EA Sports
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