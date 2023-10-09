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AMG стал чемпионом пятого сезона FME

fANDER был признан лучшим игроком турнира.
AMG стал чемпионом пятого сезона FME
09 октября 2023 12:39
автор: Виталий Стопин
автор фото: FONBET

7 октября завершился пятый сезон FONBET MEDIA ELEAGUE. В гранд-финале FONBET MEDIA ELEAGUE коллектив AMG одержал победу над RoflanBuldiga со счетом 2-1 (14-16: 16-3: 28-26).

За победу в турнире AMG команда AMG получила чек на сумму в 1 млн рублей. Команда RoflanBuldiga за второе место получила 500 тыс. рублей.

Отметим, что в составе победителей выступали Илья «fANDER» Багреев, Артем «kisexd» Глебкин, Магомед «m4ga» Гаджиев, Керим «KERIMCH1K» Керимов и Анна «ant1ka» Ананикова (ANNET)

Лучшим игроком FONBET MEDIA ELEAGUE в итоге был признан «fANDER». На его счету 397 убийств при 97 смертях и рейтинге KD 2.

Пятый сезон FONBET MEDIA ELEAGUE стал последним турниром в 2023 году. Турнир проходил со 2 по 7 октября в два этапа. Групповая стадия турнира была сыграна в режиме онлайн. Матчи плей-офф турнира игрались 6–7 октября в LAN-формате на VK PLAY Arena (ex-Yota Arena).

источник: «Советский спорт»
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