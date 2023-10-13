Клуб Team Spirit из России без поражений завершил групповой этап The International 2023 по Dota 2

Team Spirit без поражений прошёл групповой этап The International 2023 по Dota 2. Команда, состоящая из российских и украинских киберспортсменов, завершила этап со счётом 8-0.

В заключительном раунде команда одержала победу нал перуанским клубом под названием Evil Geniuses.

Таким образом, Team Spirit имеет право выбрать своего следующего соперника на стадии плей-офф, после чего отправится в верхнюю или нижнюю сетку матчей на вылет.

Турнир The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. В соревновании принимают участие 20 киберспортивных клубов. Из России выступают четыре команды.