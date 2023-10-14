Четыре российские команды пробились в плей-офф The International 12 по Dota 2

Сегодня, 14 октября, перуанский коллектив beastcoast потерпел поражение в матче против Gaimin Gladiators в группе С на The International 2023 по Dota 2, что позволило российской команде Virtus.pro выйти в плей-офф.

Ранее из группы удалось выйти трём другим представителям России — Team Spirit, 9Pandas и BetBoom Team.

Две российские команды сыграют в стыковых матчах. Team Spirit сыграет против Shopify Rebellion, а Virtus.pro будет противостоять TSM.

Напомним, матчи The International 2023 проходят в период с 12 по 29 октября в американском городе Сиэтле. Групповой этап закончатся 15 октября, а игры плей-офф стартуют 20 октября.

Напомним, Team Spirit в 2021 году выиграла турнир.