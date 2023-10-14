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В МОК обсуждают идею создания киберспортивных Олимпийских игр

Об этом рассказал Томас Бах.
14 октября 2023 19:46
автор: Глеб Шевяков

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что спортивная организация планирует создать киберспортивную Олимпиаду.

Спортивный функционер заявил об этом на церемонии открытия сессии МОК в Мумбаи.

«Я попросил Комиссию МОК по киберспорту изучить вариант с созданием киберспортивной Олимпиады», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.

Президент Национального олимпийского комитета Франции Давид Лаппартьен встанет во главе комиссии по киберспорту.

В 2021 году Международный олимпийский комитет организовывал олимпийскую Виртуальную серию.

источник: Международный олимпийский комитет
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