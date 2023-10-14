В МОК обсуждают идею создания киберспортивных Олимпийских игр

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что спортивная организация планирует создать киберспортивную Олимпиаду.
Спортивный функционер заявил об этом на церемонии открытия сессии МОК в Мумбаи.
«Я попросил Комиссию МОК по киберспорту изучить вариант с созданием киберспортивной Олимпиады», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.
Президент Национального олимпийского комитета Франции Давид Лаппартьен встанет во главе комиссии по киберспорту.
В 2021 году Международный олимпийский комитет организовывал олимпийскую Виртуальную серию.
источник: Международный олимпийский комитет