FONBET — официальный беттинговый партнёр GamerLegion

Букмекерская компания FONBET и киберспортивная организация GamerLegion заключили спонсорское соглашение сроком на один год.

Согласно условиям контракта, логотипы букмекерской компании FONBET будут размещены на рукавах и ключицах игровой формы команды на всех турнирах в дисциплине Counter-Strike, начиная с IEM Sydney 2023. Первый матч GamerLegion c логотипом букмекера состоится утром 16 октября.

«Мы рады этому партнёрству и видим большой потенциал в нашем сотрудничестве. Совместными усилиями с GamerLegion мы планируем порадовать фанатов киберспорта крутыми и запоминающимися проектами. Желаем команде удачи и отличной игры в Сиднее», — рассказала руководитель киберспортивного направления БК FONBET Яна Лукомская.

«Партнёрство с Fonbet открывает новые перспективы для обоих брендов, и мы с нетерпением ждём возможности подарить яркие и запоминающиеся моменты нашим фанатам из СНГ. С радостью приветствуем Fonbet в рядах наших партнёров», — заявил генеральный директор GamerLegion Николас Ребер.

Турнир IEM Sydney 2023 пройдёт с 16 по 22 октября. В турнире примут участие 16 команд, включая топ-5 мирового рейтинга.

GamerLegion серебряные призёры последнего мажора по CS:GO — Blast Paris Major 2023.