В РАНХиГС пройдёт конференция о развитии сферы киберспорта и гейминга

26 октября в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) состоится научно-практическая конференция «Маркетинг и бизнес». Мероприятие проводится в рамках Международного фестиваля студенческого киберспорта и науки о компьютерном спорте «Битва за науку – 2023».

Эта конференция станет уникальной площадкой для обмена опытом, знаниями и идеями для экспертов и студентов в области киберспорта и гейминга, а также учёных, изучающих киберспорт, как научное явление.

В деловую программу научно-практической конференции входят пленарное заседание на тему «Маркетинг и бизнес в российском киберспорте», три панельные секции, где участники обсудят экономику рынка киберспорта и гейминга в России, киберспорт как эффективный инструмент маркетинга в России и за рубежом, а также роль инноваций в содействии устойчивому развитию. Кроме этого, ученые и студенты представят свои научные доклады, которые войдут в обширное исследование по итогам фестиваля.

Программа мероприятия также включает в себя проведение выставочного киберспортивного турнира между студентами Президентской академии и профессорско-преподавательским составом, которые будут соревноваться в дисциплине «Counter-Strike 2».

Организаторами мероприятия выступают Факультет менеджмента спортивной и туристской индустрии Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС и Автономная некоммерческая организация содействия развитию любительского спорта «Сан-Спорт».

Фестиваль «Битва за науку – 2023» реализуется при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», а также мероприятий, приуроченных к Десятилетию науки и технологий в России.