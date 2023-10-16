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В РАНХиГС пройдёт конференция о развитии сферы киберспорта и гейминга

«Битва за науку – 2023» становится всё более популярной площадкой.
В РАНХиГС пройдёт конференция о развитии сферы киберспорта и гейминга
16 октября 2023 14:16
автор: Виталий Стопин
автор фото: «Битва за науку»

26 октября в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) состоится научно-практическая конференция «Маркетинг и бизнес». Мероприятие проводится в рамках Международного фестиваля студенческого киберспорта и науки о компьютерном спорте «Битва за науку – 2023».

Эта конференция станет уникальной площадкой для обмена опытом, знаниями и идеями для экспертов и студентов в области киберспорта и гейминга, а также учёных, изучающих киберспорт, как научное явление.

В деловую программу научно-практической конференции входят пленарное заседание на тему «Маркетинг и бизнес в российском киберспорте», три панельные секции, где участники обсудят экономику рынка киберспорта и гейминга в России, киберспорт как эффективный инструмент маркетинга в России и за рубежом, а также роль инноваций в содействии устойчивому развитию. Кроме этого, ученые и студенты представят свои научные доклады, которые войдут в обширное исследование по итогам фестиваля.

Программа мероприятия также включает в себя проведение выставочного киберспортивного турнира между студентами Президентской академии и профессорско-преподавательским составом, которые будут соревноваться в дисциплине «Counter-Strike 2».

Регистрация на научно-практическую конференцию «Маркетинг и бизнес» в РАНХиГС, 26 октября 2023 года

Организаторами мероприятия выступают Факультет менеджмента спортивной и туристской индустрии Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС и Автономная некоммерческая организация содействия развитию любительского спорта «Сан-Спорт».

Фестиваль «Битва за науку – 2023» реализуется при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», а также мероприятий, приуроченных к Десятилетию науки и технологий в России.

источник: «Советский спорт»
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