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FONBET — титульный спонсор русскоязычной трансляции турнира COMPASS 2024 по CS2

Отборочные раунды пройдут в режиме онлайн с 16 октября по 14 декабря 2023 года и с 15 января по 2 мая 2024-го.
FONBET — титульный спонсор русскоязычной трансляции турнира COMPASS 2024 по CS2
17 октября 2023 11:38

Студия SGL Esports будет освещать серию киберспортивных турниров COMPASS 2024 по дисциплине CS2. Титульным спонсором русскоязычной трансляции выступит БК Fonbet.

COMPASS 2024 - новая серия турниров от оператора YaLLa Esports с призовым фондом в 450 тысяч долларов. В турнире примут участие двенадцать топовых команд рейтинга HLTV, десять из которых будут приглашены, а две пройдут отборочные квалификации.

Отборочные раунды пройдут в режиме онлайн с 16 октября по 14 декабря 2023 года и с 15 января по 2 мая 2024. Финальный этап пройдет в формате LAN в Дубае в июне 2024 года.

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