FONBET — титульный спонсор русскоязычной трансляции турнира COMPASS 2024 по CS2

Студия SGL Esports будет освещать серию киберспортивных турниров COMPASS 2024 по дисциплине CS2. Титульным спонсором русскоязычной трансляции выступит БК Fonbet.

COMPASS 2024 - новая серия турниров от оператора YaLLa Esports с призовым фондом в 450 тысяч долларов. В турнире примут участие двенадцать топовых команд рейтинга HLTV, десять из которых будут приглашены, а две пройдут отборочные квалификации.

Отборочные раунды пройдут в режиме онлайн с 16 октября по 14 декабря 2023 года и с 15 января по 2 мая 2024. Финальный этап пройдет в формате LAN в Дубае в июне 2024 года.