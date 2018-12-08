Киберспорт 08 декабря 2018 16:57 Автор: Новиков Иван

Также разработчики протестируют новое оружие и транспорт

Сегодня тестовый клиент PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS получил новый патч — сообщается, что в новой версии обновился пользовательский интерфейс и улучшена производительность.

Основным же событием стало введение карты Викенди, полностью покрытой снегом. Локация 6х6 км сочетает динамику Санока и напряженный геймплей Эрангеля. Отметим, что сыграть на снежной карте пока можно лишь в режиме отрядов.

На карте можно будет увидеть новую винтовку G36C и двухместный снегоход, а следы на снегу помогут узнать о наличии поблизости соперников.