Губернатор Тюменской области принял участие в открытии Кубка России

Киберспорт 15 декабря 2018 13:45 Автор: Новиков Иван

Александр Моор подчеркнул важность проведения турнира за пределами Москвы

Сегодня, 15 декабря, в Тюмени стартовал гранд-финал Кубка России по киберспорту. Масштабное событие в области компьютерного спорта проходит в Легкоатлетическом манеже и уже стало уникальным — турнир впервые проходит за пределами Москвы.

На открытии присутствовал губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что рад подобному событию в регионе, однако признал, что это «большая честь и большая ответственность». Политик также уверен, что Тюменская область может стать одним из лидеров развития кибеспорта в России.