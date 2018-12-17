Стали известны победители Кубка России по киберспорту 2018

Киберспорт 17 декабря 2018 14:15

15 и 16 декабря 2018 года в Тюмени прошёл гранд-финал Открытого Кубка России по киберспорту 2018. Квалификационные соревнования проходили в течение нескольких месяцев, а его кульминацией стал LAN-финал в Тюмени, где за чемпионство и призовой фонд в размере 3,5 миллионов рублей боролись представители из семи стран.

Первыми к борьбе за кубок в воскресенье, 16 декабря, приступили игроки в Clash Royale. «Сухую» победу в серии best-of-7 одержал белорус Андрей «predator» Шкелёнок. 16-летний ученик минской гимназии признался, что доволен победой и уровнем соревнований, а также отметил, что Тюмень — очень красивый город.

Итоговое распределение мест Clash Royale:

1. Андрей «predator» Шкелёнок

2. Лев «Lev4ek Белоус

3. Виталий «mistercrad Великевич

4. Виталий «Tyky14 Сайчук

Следующим был определён обладатель трофея в дисциплине StarCraft 2. Тут сильнее других оказался Артём «Rail_sc2 Авраменко – на данный момент сильнейший игрок StarCraft 2 в СНГ. В финале москвич обошел Хуанга «Cyan» Мина из Китая.

Итоговое распределение мест StarCraft 2:

1. Артём «Rail» Авраменко 2. Хуанг «Cyan» Мин 3. Алексей «Arctur» Рожнов 4. Павел «Revolver» Белов

Затем лучшего в своей дисциплине выявили игроки в Hearthstone. Золотую медаль, кубок и 250 000 рублей в итоге получил Александр «SkyFrosty Грушко. 22-летний киберспортсмен из Новосибирска рассказал, что впервые играл на виду у реальных зрителей, поэтому в первый день очень волновался, но к финалу успокоился и смог одолеть соперника.

Итоговое распределение мест Hearthstone:

1. Александр «SkyFrosty Грушко — 250 000₽

2. Константин «ChiakiNanami Никонов — 150 000₽

3. Илья «JokerMan Arctur Рожнов — 70 000₽

4. Никита «Metalic Малышев — 30 000₽

Завершился турнир финалом по Dota 2. За главный трофей в нем боролись сербы из EPG и команда Whites. Сильнее оказался сербско-хорватский коллектив.

Итоговое распределение мест Dota 2:

1. Elements Pro Gaming — 1 000 000₽

2. Whites — 500 000₽

3. Underdogs — 300 000₽

4. MEGA-LADA E-Sports — 200 000₽

На закрытии турнира тюменский представитель ПАО «Почта Банк» Михаил Дранник вручил сертификат на 100 000₽ лучшему игроку в Dota 2. Им стал Александр «Cleyer Попов – капитан команды Whites, занявшей 2 место.