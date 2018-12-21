В Artifact появился рейтинг и бонусы за победы

Киберспорт 21 декабря 2018 12:14 Автор: Новиков Иван

Карточная игра от Valve получила первое масштабное обновление после начала продаж

Одним из главных пунктов вышедшего сегодня ночью обновления стала система рейтинга. Каждый игрок получит первый уровень и возможность добраться до 75. Кроме того, в разных режимах (драфт или личные колоды) будет отдельный рейтинг. Показатель мастерства будет сброшен через несколько месяцев (после завершения сезона).

За игры геймеры будут получать опыт, увеличивающий уровень аккаунта и открывающий больше контента. Достигая определённых уровней, можно получить значки профиля, комплекты карт или билеты. Победив в трех играх за неделю, можно значительно увеличить количество опыта.

Также был изменен ряд карт — например, Аксу ухудшили стартовые характеристики, а Дроу теперь накладывает эффект безмолвия лишь на одного героя и соседних союзников. Эти и некоторые другие карты, купленные на торговой площадке, можно продать Valve до 4 января.