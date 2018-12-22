Игроки Europe League были забанены в PUBG

Киберспорт 22 декабря 2018 16:35 Автор: Новиков Иван

Запрещенные программы использовали игроки сразу трех команд

Внутриигровые блокировки в PUBG получили игроки Pittsburgh Knights и Red Diamonds, а также участники второй по значимости региональной лиги Sans domicile fixe — об этом сообщает портал Cybersport.ru.

Так, игрок российской Red Diamonds Александр «S1D» Сидоров после бана заявил, что завершает киберспортивную карьеру. Кан «TEXQS» Оздемир из Pittsburg Knights был отстранен руководством команды, менеджмент также поможет разработчикам в расследовании инцидента.

Блокировки получили Sezk0 и Houlow из Sans domicile fixe, при этом остальные члены коллектива признались, что были в курсе использования тиммейтами запрещенных программ.

Организаторы PUBG Europe League пока не объявили о санкциях в отношении игроков и команд.