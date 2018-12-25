В игре NHL 19 появилась российская команда

Киберспорт 25 декабря 2018 18:36 Источник: SportGame.Pro

В хоккейном симуляторе NHL 19 появилась российская команда из Континентальной хоккейной лиги – магнитогорский «Металлург», сообщает SportGame.Pro.

Это стало возможным из-за участия «Магнитки» в старейшем хоккейном турнире Европы Кубок Шпенглера-2018, который присутствует в игре от EA Sports.

За «Металлург» в игре заявлены двадцать хоккеистов:

Вратари – Артем Загидулин, Василий Кошечкин.

Защитники – Виктор Антипин, Алексей Береглазов, Евгений Бирюков, Иван Верещагин, Яков Рылов, Дмитрий Зайцев.

Нападающие – Сергей Мозякин, Мэтт Эллисон, Деннис Расмуссен, Павел Варфоломеев, Ник Шор, Андрей Чибисов, Николай Кулемин, Роман Любимов, Ииро Пакаринен, Евгений Тимкин, Владислав Калетник, Никита Язьков.

Помимо российской команды, в NHL 19 появились такие клубы, как «Давос» (Швейцария), «Нюрнберг Айс Тайгерс» (Германия), «КалПа» (Финляндия), «Оцеларжи» (Чехия), а также сборная Канады, составленная в основном из игроков, выступающих в Европе.

Напомним, Кубок Шпенглера-2018 в 92-й раз традиционно пройдет в швейцарском Давосе с 26 по 31 декабря. Команды разделены на две группы, Торриани и Каттини, которые названы в честь знаменитых европейских хоккеистов прошлого века. Магнитогорцы сыграют в группе Торриани с «КалПа» и «Оцеларжи».